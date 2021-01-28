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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس صرف صحي الإسكندرية يتابع تصريف وشفط أمطار نوة الكرم

الخميس 28/يناير/2021 - 01:46 م
اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع
هبه عويضه
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أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تمركزات العاملين بجميع مناطق الإسكندرية، وتداعيات النوة التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أحياء المحافظة.

وجاءت الجولة بالمرور على منطقة الجمرك، حيث شهدت أمطار متوسطة وبمتابعة المعدات وسيارات الشفط هناك تلاحظ عدم تواجد تجمعات للمياه بمنطقة محطة الرمل المنشية حتى طريق الكورنيش والقلعة مع سيولة الحركة المرورية.

كما تابع «نافع» المرور على منطقة وسط، وتفقد النقاط الساخنة هناك من كوبري منشأة، وتمركزات كارفور ونفق قناة السويس، بجانب المرور على تمركزات غرب منطقة العامرية الجراري مسجد الفرقان وكوبري الثروة السمكية.

كما تم المرور على منطقة العجمي، واطمأن رئيس صرف الإسكندرية على المشروع العاجل بجوار كوبري ٢١ والتأكد من عدم تواجد أي تجمعات للمياه، وتمركزات سيارات الشفط والبدالات بالدخيلة ومثلث الشركات.

وبمتابعة حالة تساقط الأمطار في باقي المناطق شرق والمنتزه أول وثاني، تلاحظ استمرار تمشيط المعدات عند النقاط الساخنة كفندق أزور، وكوبري سيدي جابر، ونفق المندرة رغم الأمطار المتوسطة لم يسجل أي تراكم للمياه أو عدم سيولة مرورية.

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