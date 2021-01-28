أبرزها عدم تحميل المواطن رسوم إضافية.. أهداف تعديلات قانون البناء الموحد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون البناء الموحد، وتم إعداد التقرير النهائي حولها.وتهدف التعديلات الجديدة إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، كما يستهدف تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.كما يستهدف القانون عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، كما يقضي في تعديلاته بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، ويكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي.وكذلك وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى، والتشديد على سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.