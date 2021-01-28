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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية ملوي: عودة القداسات بالكنائس بنسبة 25%

الخميس 28/يناير/2021 - 01:45 م
الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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أعلنت إيبارشية ملوي وانصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس؛ تفاصيل عودة القداسات والخدمات بالإيبارشية.

وقال الأنبا ديمتريوس أسقف إيبارشية ملوي وانصنا والأشمونين، في بيان له: يتم حجز القداسات للأفراد بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى عودة خدمات وأنشطة مدارس الأحد بكنائس الإيبارشية.

وتابع أنه يتم إقامة قداسين خلال يومي الأحد والجمعة، بالإضافة إلى بث صلوات العشية عبر صفحة الإيبارشية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة، في حين ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي، واقتصر قداس عيد الغطاس على الكهنة والمرتلين فقط.

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