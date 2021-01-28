747 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،عن تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، لتبلغ نسبة الإصابات النشطة 5.1%.وأوضحت الوزيرة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس أن 764 حالة قد تماثلوا للشفاء، لتصل نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين 93.8%، بالإضافة لتسجيل 8 حالات وفاة لتصل نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.