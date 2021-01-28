تنظيم تشغيل المصعد والحيز العمراني.. أبرز تعديلات قانون البناء الموحد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون البناء الموحد، وتم إعداد التقرير النهائي حولها.وترصد "الدستور" أبرز المواد التي حملتها التعديلات على القانون وذلك على النحو الآتي:- نصت التعديلات على قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني.- ألزمت التعديلات الجديدة بتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني.- فيما يتعلق بتشغيل المصعد في العمارات والمباني، نصت التعديلات عدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.- تضمنت التعديلات ضرورة تحديد الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.- نص القانون على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.