715 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا في ليبيا
الخميس 28/يناير/2021 - 01:40 م
أ ش أطباعة
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات 116 ألفًا و779 إصابة.
وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الخميس - أن هناك 887 حالة قد تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 96 ألفًا و293 حالة، كما تم تسجيل 30 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1832 حالة.
وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الخميس - أن هناك 887 حالة قد تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 96 ألفًا و293 حالة، كما تم تسجيل 30 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1832 حالة.