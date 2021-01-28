715 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات 116 ألفًا و779 إصابة.وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الخميس - أن هناك 887 حالة قد تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 96 ألفًا و293 حالة، كما تم تسجيل 30 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1832 حالة.