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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

715 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا في ليبيا

الخميس 28/يناير/2021 - 01:40 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات 116 ألفًا و779 إصابة.

وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الخميس - أن هناك 887 حالة قد تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 96 ألفًا و293 حالة، كما تم تسجيل 30 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1832 حالة.

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