رغم عدم تطعيم شعبه..أردوغان يرسل دفعات من «سينوفاك» لقبرص الشمالية

أرسلت السلطات التركية، اليوم الخميس، 20 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الصيني سينوفاك لقبرص الشمالية التركية، على متن الخطوط الجوية التركية، وفقا لما نقلته إدارة الإسعاف الرئاسية التركية.و قالت الإدارة التركية نقلنا 20 ألف جرعة من اللقاح لقبرص الشمالية، يأتي ذلك في الوقت الذي ندد فيه معارضون بعدم توفير اللقاح للشعب التركي، حيث قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية، أوزجور أوزال، إن جرعات اللقاح لا تزال غير متوفرة للجميع، وفقا لصحيفة " ديلي صباح".ولم تصل إلى تركيا سوى 9.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، رغم إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التعاقد على 50 مليون جرعة.وسجلت تركيا 7489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليونين و449 ألفًا و839 إصابة، كما ارتفع العدد الكلى للوفيات لحوالي 25476 بعد تسجيل 132 حالة وفاة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1765.