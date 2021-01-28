«الشرقاوي»: المشاريع القومية وتأمينات عمال المقاولات تخفض البطالة لـ4%

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن قطاع التشييد والبناء أبرز القطاع كثافة العمالة التى ستعمل على تقلص نسبة البطالة محليا ومنها الدولة تتدرج تحت مسمى أقل الدولة تعاني من نسبة البطالة، حيث سجل مؤشر البطالة خلال عام 2020 انخفاضا ملحوظا بنسبة 7.3%.وأوضح الشرقاوي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن المشاريع القومية التى طرحت مؤخرًا التي سيتم تنفيذها على مدى الـ3 سنوات المقبلة مؤشرًا واضحًا للتراجع حجم البطالة قد يصل نسبة تراجع حجم البطالة فى مصر بنسبة تتراوح مابين 3 إلى 4% حتى نهاية عام 2023 المقبل، لافتًا إلى أن تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية على عمالة قطاع المقاولات سينتج عنة خلال الفترة المقبلة لعام 2021 انضمام عدد كبير من العمالة غير المنتظمة للقطاع، حيث تجاوزت العمالة الغير منتظمة بقطاع المقاولات المصري نحو 5 ملايين عامل.وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أن مشروع التأمينات بقطاع المقاولات سيعمل على انضمام أكبر شريحة من الشباب للعمل بقطاع التشييد والبناء خلال عام 2021، ما ينتج عنه بدأ تراجع حجم البطالة للشباب بالقرى والريف، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار إليى تطوير قري الصعيد على 3 مراحل، تشمل المرحلة الاولى تنمية 1500 قرية موزعة على 50 مركزا على مستوى الجمهورية ما بين 20 إلى 22 محافظة.