رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرقاوي»: المشاريع القومية وتأمينات عمال المقاولات تخفض البطالة لـ4%

الخميس 28/يناير/2021 - 01:37 م
البطالة
البطالة
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن قطاع التشييد والبناء أبرز القطاع كثافة العمالة التى ستعمل على تقلص نسبة البطالة محليا ومنها الدولة تتدرج تحت مسمى أقل الدولة تعاني من نسبة البطالة، حيث سجل مؤشر البطالة خلال عام 2020 انخفاضا ملحوظا بنسبة 7.3%.

وأوضح الشرقاوي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن المشاريع القومية التى طرحت مؤخرًا التي سيتم تنفيذها على مدى الـ3 سنوات المقبلة مؤشرًا واضحًا للتراجع حجم البطالة قد يصل نسبة تراجع حجم البطالة فى مصر بنسبة تتراوح مابين 3 إلى 4% حتى نهاية عام 2023 المقبل، لافتًا إلى أن تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية على عمالة قطاع المقاولات سينتج عنة خلال الفترة المقبلة لعام 2021 انضمام عدد كبير من العمالة غير المنتظمة للقطاع، حيث تجاوزت العمالة الغير منتظمة بقطاع المقاولات المصري نحو 5 ملايين عامل.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أن مشروع التأمينات بقطاع المقاولات سيعمل على انضمام أكبر شريحة من الشباب للعمل بقطاع التشييد والبناء خلال عام 2021، ما ينتج عنه بدأ تراجع حجم البطالة للشباب بالقرى والريف، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار إليى تطوير قري الصعيد على 3 مراحل، تشمل المرحلة الاولى تنمية 1500 قرية موزعة على 50 مركزا على مستوى الجمهورية ما بين 20 إلى 22 محافظة.

موضوعات متعلقة

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير