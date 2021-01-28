في مؤتمره الأول.. «بلينكن» يكشف سياسات واشنطن تجاه الشرق الأوسط

شهد المؤتمر الأول لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الكشف عن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن تجاه الشرق الأوسط، مؤكدا خلاله على دعم بلاده لاتفاقيات السلام مع إسرائيل التي عقدت في العام الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.فيما أكد على أن واشنطن تراجع عددًا من القرارات التي اتخذت خلال الإدارة الماضية، ومن بينها صفقات السلاح، فما هي سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط؟- إدانة اعتداءات الحوثيو اتهم بلينكن، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه، الحوثيين بالاعتداء على حليف أمريكا السعودية، مشيرًا إلى أن الحوثيين قاموا باعتداءات عدة من بينها احتلال العاصمة صنعاء"، وفق وكالة "رويترز"، وأكد الوزير الأمريكي في الوقت ذاته على أنّ "توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن أمر ملح".- عدم العودة لاتفاق النووي إلا بشروطوأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني، إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".وقال "بلينكن"، "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة، إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها، فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمّة حاجة أيضًا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها، نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".- احترام اتفاقيات السلاموحول اتفاقيات السلام، قال وزير الخارجية الأمريكي: "ندعم اتفاقيات السلام بسن إسرائيل وعدد من الدول العربية ونعتبرها تقدمًا إيجابيًا في الشرق الأوسط"، لافتا ان الإدارة الحالية ستقوم في عملها بالبناء والتكملة على تلك الاتفاقيات.