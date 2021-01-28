الهلال الأحمر الكويتي تسير طائرة مساعدات طبية للبنان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان، محملة بأجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية وبطانيات.وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة تحركات تقوم بها الجمعية لتقديم العون للشعب اللبناني، في إطار الدور الذي تقوم به الكويت للوقوف إلى جانب أشقائها.وأوضح المعراج أن الجمعية ستنسق مع الصليب الأحمر اللبناني لإيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات بشكل عاجل، لدعم جهودهم في معالجة المرضى، في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وأشار إلى أن ما تقوم به الجمعية من جهود إنسانية في لبنان، يعد واجبا تجاه أبناء الشعب اللبناني، معربا عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المرضى والمحتاجين هناك.