تحرير 365 محضر غرامة وغلق 189 منشأة في يومين بالمنوفية (صور)

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه خلال يومين متتالين تم تحرير 365 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة الطبية، وكذا إغلاق 189 منشأة مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بإجمالي 554 مخالفة.وأشار إلى أنه تم غلق 52 محلا تجاريا و4 ورش و13 كافيه ومطعم وقهوة، فضلا عن فض 47 سرادق فرح وعزاء وفض 65 سوقا بنطاق المحافظة، وكذا تم إغلاق 8 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة.هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء حفاظا الصحة العامة للمواطنين.