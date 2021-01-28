سؤال برلماني لوزيرة التضامن حول برنامج «لا أمية مع تكافل»

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال إلى وزيرة التضامن الاجتماع عن كيفية تعظيم الاستفادة من برنامج "لا أمية مع تكافل" وآليات تطبيقه.كما تساءلت العشري، عن خطة الوزارة لإنشاء27 وحدة تضامن اجتماعي داخل جامعات مصر، وتقديم خدمات المشروعات الصغيرة لطلاب الجامعات، وإتاحة فرص الإقراض لهم، وأيضا مشروعات الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن خلال 2021.