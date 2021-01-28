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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تنقل 6647 راكبا عبر 59 رحلة بمطار القاهرة غدًا

الخميس 28/يناير/2021 - 01:33 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي غدًا الجمعة، 59 رحلة جوية، بمعدل 44 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، ورحلتي شحن جوى، لنقل أكثر من 6647 راكبا.

وتسير الرحلات الجوية إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، فيينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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