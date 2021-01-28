20 فبراير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، موعد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20212020، وذلك يوم السبت الموافق 20 من فبراير بجميع الكليات.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة رقم 165 الذي عقد بمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi، بمقر الجامعة الجديد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد عزيز علي ضرورة وضع خطة منظمة للعملية الامتحانية من خلال المتابعة المستمرة من قبل إدارة الجامعة وعمداء الكليات، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا علي صحة وسلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية بالجامعة.ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم البدء في إعلان الجداول ونشرها إلكترونيًا علي موقع الجامعة والكليات، إلى جانب تجهيز بوابات التعقيم علي المداخل الرئيسية بمقري الجامعة، وتوفير الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول لأداء الاختبارات، وكذلك تجهيز اللجان وتطهيرها بشكل يومي بأدوات التعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع ضمان التهوية الجيدة للجان وتوفير كافة سبل الراحة والأمان داخلها، مضيفًا أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب باللجان وتنظيم المقاعد بحيث يراعي تحقيق التباعد فيما بينها، مع التنبيه علي ارتداء الكمامة الطبية بشكل إجباري لجميع الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان.الجدير بالذكر أن المدن الجامعية سوف تستقبل الطلبة والطالبات اعتبارا من الأحد 14 فبراير.