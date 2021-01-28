بعد انتحار طفلة.. دراسة: 800 ألف شخص ينتحرون سنويا بسبب التنمر

أثار العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، بعد أن ساءت حالتها النفسية في الآونة الأخيرة، بسبب تعرضها للتنمر من صديقاتها، نتيجة وزن جسدها الزائد والسمنة التي تعاني منها، وقد علقت حبلًا بنافذة الغرفة، وشنقت نفسها، العديد من ردود الأفعال حول الآثار السلبية للتنمر.وقالت الدكتورة شهد عبدالله، أخصائية الطب النفسي، أن التنمر على الأطفال له آثار سلبية كبيرة قد تسبب الانتحار، وأوضحت أن من نتائج التنمر على الأطفال:- الانتحارقد يؤدي التنمر إلي الانتحار بسبب العوامل التي يتركها في النفس من أذى.- الوحدةيفضل دائما الأطفال الذين يلقون التنمر من الاخرين يفضلون الوحدة دائما وعدم الاختلاط بالأخرين.- عدم القدرة علي إقامة علاقاتمن نتائج التنمر علي الأطفال عدم القدرة علي إقامة علاقات جديدة.- عدم اللعب مع الأطفالمن النتائج السلبية التي تحدث للطفل بسبب التنمر، تجنب الاختلاط بالغير وخاصة الأطفال في نفس سنه.- ضعف العلاقات الاجتماعيةينتج عن التنمر ضعف في العلاقة الأجتماعية بين الطفل وبين أفراد المجتمع.- الاكتئابينتج عن التنمر أيضا الاكتئاب الذي يتسبب في عوامل كثيرة تضر بالجسم ومنها الزيادة في الوزن.- الخسائر التي يسببها التنمروقد وجدت دراسة أن واحد من بين 8 شباب حول العالم لديهم سلوكيات انتحارية، حيث يرتبط التنمر بقوة بمحاولات الانتحار، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.وقالت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة "ولفرهامبتون" البريطانية وجامعة "قوانجتشو" الطبية في الصين، إن هناك حاجة إلى تعزيز السياسات والإجراءات للحد من ظاهرة التنمر، من أجل معالجة السلوكيات الانتحارية بين الشباب.وعن عدد الأشخاص الذين ينتحرون كل عام قالت الدراسة أن هناك 800 ألف شخص ينتحرون كل عام في جميع أنحاء العالم، ويحتل الانتحار المرتبة الثانية في الأسباب الرئيسية للوفاة للأفراد البالغ عمرهم بين 10 إلى 24 عامًا، أما انتحار الأطفال فقد وصل عدد المنتحرين منهم سنويا إلى 220 ألفا.اثبتت الدراسة أن من بين 83 دولة، كانت أعلى نسبة للسلوكيات الانتحارية في الدول الإفريقية، وبشكل عام، فقد تعرض أكثر من ثلث المراهقين للتنمر.