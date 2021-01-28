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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 163 قطعة سلاح وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:28 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (163 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142 متهما)، وذلك على النحو التالي: (11) بندقية آلية.(23) بندقية خرطوش.(15) طبنجة. (114) فردا محليا. (253) طلقة مختلفة الأعيرة.(15) خزينة متنوعة.(218) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ (80113) حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي (6408) محكومين عليهم، وذلك على النحو التالي: (325) حكم جناية.(23277) حكم حبس جزئي.(4627) حكم حبس مستأنف.(40491) حكم غرامة (11393) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (13) متهما ارتكبوا (17) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (206) قضية مخدرات بإجمالى (222) متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت (38٫634 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (24٫183 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫159 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫470 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (335 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (351 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (285 جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (150 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (75 جرام).عدد (1957) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (38) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (28) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة. في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (356) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها إعادة (10) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24672) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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