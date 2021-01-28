ألمانيا: الحكومة تعتزم الموافقة على حظر السفر من «دول تحور كورونا»

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي ينتشر بها الفيروسات المتحورة من فيروس كورونا بحلول الغد الجمعة.وقال زيهوفر اليوم الخميس بالعاصمة برلين، إنه من المحتمل البت في ذلك في إطار إجراء لا يستلزم اجتماع مجلس الوزراء.وأوضح الوزير الألماني إلى أنه يتم التركيز في قيود السفر التي يتم التفكير فيها على مناطق تحور الفيروس مثل البرتغال وبريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، مضيفا أنه من المقرر حظر الدخول إلى ألمانيا من هذه الدول.