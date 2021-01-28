البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا من الهند

قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.وأضافت أن اللقاح سيكون مجانيا للمواطنين والمقيمين.وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضا رئيس الوزراء، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين" للقاح.