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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم 25 مليون جنيه لتمويل 112 مشروعا في يناير

الخميس 28/يناير/2021 - 01:23 م
هاني غنيم
هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بلغت 112 مشروعا بقيمة 25 مليون و128 ألف جنيه توفر127 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال شهر يناير الجاري 2021.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي (مصر، الأهلي القاهرة الزراعي، الإسكان الأسكندرية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة،حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وأشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

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