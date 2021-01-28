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الثقافة

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير

الخميس 28/يناير/2021 - 01:23 م
المهرجان القومي للسينما
المهرجان القومي للسينما
جمال عاشور
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يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الثالثة والعشرين، للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، المنتجة عام 2020 حتى السابع من فبراير 2021.

صرح بذلك الناقد كمال رمزي المشرف على استكمال أعمال الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان، وأضاف أن مد فترة تلقي طلبات المشاركة بالمهرجان يأتي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من السينمائيين للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين.

وأشار إلى أنه تماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا سيتم إرجاء موعد انعقاد المهرجان وفقا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء، كما أضاف أن الدورة القادمة ستتضمن الأفلام التي تقدمت سابقا والمنتجة خلال عامي 2018 و2019.

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