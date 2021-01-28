قطع المياه عن منطقتين بأسوان غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحس بأسوان، قطع المياه عن مناطق "نجع الكرور بالكامل، طريق السادات من بازار الرفاعي وحتى الشرطة العسكرية"، نظرًا لتنفيذ أعمال تركيب محابس بمحطة رفع الصرف الصحي رقم (13)، عتبارًا من الساعة الحادية عشر من مساء غدا الجمعة وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي السبت.وأهابت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.