مؤلفات برنشتاين وبريتين وشومان على المسرح الكبير بالأوبرا السبت

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، حفلا بمشاركة "السوبرانو" داليا فاروق وذلك في الثامنة مساء السبت 30 يناير على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات.ويتضمن البرنامج مختارات من أهم الاعمال الكلاسيكية التي كتبها كبار المؤلفين منها رقصات سيمفونية من قصة الحى الغربي لليونارد برنشتاين، وسيمفونية الإضاءات لبنيامين بريتين، وسيمفونية رينيش لروبرت شومان.يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وتشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم.