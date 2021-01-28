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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

هل ترك هوليود مجبرًا؟.. مينا مسعود: عدت لمصر «فى عز الضهر»

الخميس 28/يناير/2021 - 01:22 م
مينا مسعود
مينا مسعود
أمير محمد خالد
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تشعر بالسعادة عندما تعرف أن هناك نجم عالمي من أصل مصري في هوليود، ينتابك الفخر عندما تتأكد من أعتزازه بأصوله، تخطفك نداهة الأنبهارعندما تعلم بدء تنفيذ أول اعماله في السينما المصرية.

يتواجد مينا مسعود منذ شهر تقريبًا في القاهرة من أجل هذا العمل الذي كشف عن حماسه الشديدة له رغم انه مشغول في نفس التوقيت بتصوير عمل أخر فى هوليود لكنه سيوفق بين العملين، التقت "الدستور" النجم العالمي الشاب ليحدثنا عن تفاصيل تجربته السينمائية في مصر.

أكد "مسعود" أن تواجده في السينما المصرية كان حلمه منذ الطفولة، وشاءت الظروف بأن يكون متواجدا بفيلم "في عز الضهر" مع شركة سجنال للأنتاج الفني والمخرج مرقس عادل، التى رغم أنها ليست لها أعمال كثيرة في مصر لكني وجدت راحه في التعاون معهم، ومشتاق أن تري الناس هذا الفيلم لأنه مختلف تمامًا عن أعمالى الماضية وهو عمل دراما أكشن وجذبني له حكاية الشاب حمزة الذي أجسد دوه في الفيلم.

أتمني التعاون مع يسرا وعادل امام
في مهرجان الجونة السينمائي، كانت زيارة مينا مسعود لمصر، وأكد وقتها انه يعمل علي إجادة اللغة العربية واللهجة المصرية من اجل الأستعداد لتقديم أعمال مصرية، كما أن شخصية حمزة الذي يقدمها عبارة عن شاب مصري لكنه سافر وأستقر في الخارج وبالتالي طبيعي يكون لهجته مكسره، وعن الفنانين المصريين الذين يتمني التعاون معهم، قال: لدي رغبة شديدة في العمل مع يسرا وعادل أمام.

بعد فيلمه علاء الدين، قدم مينا مسعود مسلسل يحمل أسم reprisal الذى توقف بعد عرض الجزء الاول وبسؤاله، قال إن المسلسل كان من أنتاج ثلاث شركات مختلفة كل منهم بنسب متساوية 33% من ديزني و33% فوكس و33% شركة أخري، وعندما أشترت شركة ديزني فوكس بـ70 مليار دولار منذ وقت قريب وبعد تقديم الجزء الأول من المسلسل أصبح لها السيطرة الكاملة والحق في إتخاذ القرارت التي تناسبها ومن هنا توقف أنتاج المسلسل.

منذ تواجد "مينا" في القاهرة لتقديم عمل سينمائي مصري وتم ربط ذلك بتصريحاته منذ فترة أنه لا يجد عمل في هوليود بعد فيلم "علاء الدين" لكنه أكد للدستور أن تصريحاته تم فهمها بشكل خاطي وأنه لم يقصد ما وصل لعقول الناس بعد علاء الدين، فقط يركز في تقديم أعمال وأدوار مهمة تضيف له وهو شئ صعب علي ممثل من أصل عربي، وبعد أنتشار فيرس كورونا كل شئ تغير والعمل أصبح في ظروف مختلفة تمامًا.

مينا مسعود كان له تجربة في الكتابة حينما أراد توثيق رحلته ككائن نباتي من خلال كتاب يحمل أسم Evolving Vegan يضم نصائح ووصفات للنباتيين، سألناه عن هذه التجربة فقال: بدأت منذ 6 سنوات التوقف عن أكل اللحوم لانه يتم تصنيعها ولا تباع عند الجزار مثل مصر، وقرر تقديم الكتاب من أجل من خوض هذة التجربة، ويحتوي علي أكلات مصرية مثل المحشي والكشري.

"في عز الضهر"
تصدر فيلم"في عز الضهر" مؤشرات البحث لأنه أول عمل سينمائي لنجم مصري عالمي، ورغم محاولات تكتم صناع العمل علي كافة تفاصيله إلا أن "الدستور" حصلت على تفاصيل خاصة، تدور أحداثه حول شخصية وسيط مافيا عالمي من أصل مصري يدعي "حمزة" وعندما يأتي لمصر تتغير كل خططه ويبدأ مناقشة قضية أخري أكثر أهمية وهي الهوية، سيتم تصويره بعد شهر من الأن وجاري الأستقرار علي عدد من المنطاق السياحية بالقاهرة وخارجها بجانب التصوير في 4 دول أوربية وسيعرض خلال العام الجاري، ودخلت عدد من المنصات في مفاوضات مع الشركة المنتجة لشراء حقوق عرض الفيلم ولكن لم يستقروا حتي الان علي منصة محددة.

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