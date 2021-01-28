رغم الإغلاق.. إسرائيل تسجل معظم وفيات كورونا في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الشهر الماضي الذي شهد فرض قرار الإغلاق الثالث في إسرائيل من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، كان الأسوأ من حيث أعداد حالات الوفاة المرتبطة بمرض "كوفيد19-" التي تم تسجيلها.وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، وفاة ما يصل إلى 30 بالمئة من جميع الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بالفيروس خلال هذا الشهر.وكان إجمالي حصيلة الوفيات عندما فرضت إسرائيل الإغلاق للمرة الثالثة على مستوى البلاد في 27 من ديسمبر الماضي، 3222 حالة فقط أما اليوم الخميس، فتبلغ 4612 حالة.وكانت إسرائيل شددت إجراءات الإغلاق في السابع من يناير الجاري وإلى جانب الحانات والمطاعم ومراكز التسوق التي كانت مغلقة بالفعل، تم إغلاق المدارس ورياض الأطفال، إلا المؤسسات المتخصصة منها.ومع ذلك، تجاهلت المعاهد الدينية في المناطق الأرثوذكسية المتطرفة تلك القواعد.