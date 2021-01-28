إغلاق 4591 شركة أغذية في تركيا بسبب كورونا

أغلق اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، اليوم الخميس، عن إغلاق 1733 شركة تقدم خدمات المطاعم، فضلا عن إغلاق 2858 شركة تتاجر في المواد الغذائية بالتجزئة في عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأظهرت بيانات اتحاد الغرف والبورصات، وفقا لجريدة «سوزجو» التركية، إن من بين هذه الشركات التي اضطرت للإغلاق 1170 مؤسسة خاصة، و495 شركة محدودة، و68 شركة مساهمة، بمعدل إغلاق 5 شركات يوميًا خلال عام 2020.ودون تنفيذ على أرض الواقع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرًا، أنهم سيطبقون حزمة مساعدات جديدة للمطاعم والمقاهي التي تقيدت أنشطتها بسبب فيروس كورونا.