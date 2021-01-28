تقدم الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت "نزاهة"، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا حول مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وتقدم الكويت 7 مراكز في المؤشر، مشيرة إلى أن هذا المؤشر يصدر سنويًا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين، ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدًا على مدركات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.وأشارت الهيئة إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرًا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجهًا من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر منها.وأوضحت "نزاهة" أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، إذ حصلت دولة الكويت على 42 درجة بارتفاع درجتين مقارنة بعام 2019، وجاء ترتيبها في المركز الـ 78 ضمن قائمة تضم 180 دولة، صعودًا بـ (7) مراتب عن ترتيبها عام 2019.من جانبه، أكد وزیر العدل الكویتي الدكتور نواف الیاسین، أن تقدم دولة الكویت بـ 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد والصادر من منظمة الشفافیة الدولیة مؤخرًا، یعكس الجھود الحكومیة المخلصة في تعزیز النزاھة ومكافحة أوجه الفساد وتطویر التشریعات خلال العامین الماضیین.وقال وزیر العدل الكویتي في تصریح أوردته وكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، الیوم الخمیس، إن ھناك عدة قوانین متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتھاء منھا وسیتم رفعھا إلى مجلس الأمة قریبًا وفي مقدمتھا مشروع قانون تعارض المصالح.وأضاف " الياسين" أنه تم الانتھاء من وضع دلیل إرشادي تلتزم فیه جمیع الجھات الحكومیة لاستیفاء سلامة البلاغات قبل تقدیمھا إلى ھیئة مكافحة الفساد أو النیابة العامة، مبینًا أن ھذا الدلیل سیضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسیة لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائیة تؤدي إلى حفظه.وأوضح أن انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد والتي أدت إلى تخفیض ساعات العمل وتقلیص أعداد الموظفین في العدید من الإدارات الحكومیة لفترات طویلة، أثر على إنجاز متطلبات إضافیة كان من شأنھا تحقیق تقدم أفضل لمركز الكویت دولیًا، مؤكدًا حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كافة الأصعدة.