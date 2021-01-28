امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني





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، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل طلاب الثانوي العام وأولياء الأمور، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المنصات الإلكترونية لتوفير الوقت والعبء على طلاب الثانوي العام ولتسهيل عملية المذاكرة، كفكرة بديلة عن الدروس الخصوصة، حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن إغلاق جميع المراكز وتعرضهم للمعاقبة القانونية، وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم، بالتزامها بقرارات الحكومة المصرية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وبعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق جدول الامتحانات، حيث أعلنت عدد من المحافظات جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للترم الأول، للمواد الغير مضافة للمجموع، والتي قام الطلاب بأدائها ورقيًا في المدارس، بينما يتم أداء الاختبارات الخاصة بالمواد الأساسية داخل المجموع أون لاين عبر أجهزة التابلت في المدارس.ويعرض "الدستور" لطلاب الثانوي العام وأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الامتحانات، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 للمواد الأساسية المضافة للمجموع، حيث يتم وضعها ولأول مرة من قبل الوزارة نفسها والتي بدأت في 23 يناير 2021.وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإدارة التعليمية، بوضع جداول امتحانات النقل في المدة ما بين 10 يناير 2021 حتى 5 فبراير 2021، وأضافت وزارة التربية والتعليم أن كل إدارة لها جدول مختلف عن الآخر وليس بالضرورة أن كل الطلاب يمكن أن تبدأ امتحانتها بداية من 10 يناير 2021.وتبذل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المزيد من الجهود للحفاظ على صحة الطلاب من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم المنصات الإلكترونية لمساندة الطلاب في أداء امتحاناتهم، وكل ذلك مع التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا لقرارات الحكومة.