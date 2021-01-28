بينها السمك والبطاطس.. انخفاض أسعار 5 سلع غذائية

- انخفاض في أسعار الخضار

- انخفاض في أسعار الفواكه

- أسعار الدواجن



- انخفاض طفيف في أسعار البيض

- أسعار الأسماك

تراجعت أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الأول من عام 2021 بشكل ملحوظ في الأسواق، وفق تجار الغرف التجارية، الذين أكدووا أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار في السلع كما توجد وفرة من المعروض منها عن حجم الطلب، ما تسبب في انخفاض الأسعار.وقال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجع في أسعار بعض السلع الغذائية وخاصة الخضار في سوق العبور بسبب زيادة حجم الانتاج الكلي من السلع عن حجم الطلب.وكشف عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، أن أسعار الطماطم انخفضت لنحو 3 جنيهات، والبطاطس بسعر جنيهان بسبب ارتفاع حجم الإنتاج.وسجلت الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.وسجلت أسعار الفاصوليا من 2 لـ4 جنيه، والخيار الصوب بين 2 لـ 3 جنيهات، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.وانخفضت أسعار بعض الفواكهه في الأيام الأخيرة ليسجل سعر اليوسفي من 3 جنيهات وحتى 7 جنيهات للكيلوا فيما سجل البرتقال من 3 وحتى 6 جنيهات.وانخفضت أسعار الجوافة لتبدأ من 6 جنيهات في سوق العبور وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٨ جنيهات.وانخفضت أسعار الدواجن في الأسواق وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، حيث وصلت لسعر 20 جنيها، وسجلت سعرا للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدي بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.وشهدت أسعار البيض انخفاضا طفيفا بقيمة جنيه واحد، حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة 33 جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 37-40 جنيها.وعن أسعار الأسماك، فسجلت انخفاضا بحسب قول التجار، ليسجل البلطي المزارع 14.2 – 15 جنيها للكيلو مقابل 14- 16 جنيها للكيلو.وانخفضت أسعار البلطي المزارع 1، لتتراوح بين 16-20 مقابل 17-20 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطي الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30- 110 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45-55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60-80 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسي بين 60 -70جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.