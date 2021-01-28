بعد خروج 6.. ارتفاع المتعافين من كورونا لـ 1248 بعزل أسوان

أعلن الدكتور أشرف حسين حماد، مدير عام مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي، عن خروج عدد 6 حالات تعافي من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية بعد عمل المسحات والالتزام بـ " الكورس" العلاجي المتبع من قبل وزارة الصحة.و وصل عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي، إلى 1248 متعاف منذ تخصيصها كمستشفى عزل صحي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.