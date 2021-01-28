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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الموارد المائية» تطور منظومة الري في 80 فدان بالشرقية

الخميس 28/يناير/2021 - 01:11 م
المهندس إبراهيم محمود
المهندس إبراهيم محمود
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية.

وتفقد المهندس إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، عددا من المناطق التي يتم إجراء تجربة الري الحديث بها التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري في الشرقية، ومنها متابعة خطة أعمال تطوير الري من الري بالغمر إلى الري الحديث لمزرعة مساحة 80 فدان تم تحويل الري من غمر إلي ري حديث بمركز أبو كبير، وفي حضور بعض المنتفعين ليشاهدوا التجربة على الطبيعة تمهيدا لتنفيذها بمزارعهم بهدف ترشيد استخدام المياه، وذلك ضمن المشروعات المنفذة والجاري استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية وتحسين دخل المزارعين.

وقال رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الري بالطرق التقليدية في عدة محافظات، وذلك لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، مشيرا لـ "الدستور"، إلى أنها تستهدف زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة الري بالرش والتنقيط، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري.

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