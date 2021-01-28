«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير ثاني أعمالها «البطاطا»

انتهت مجموعة عمل دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي من تصوير ثاني أعمالها الفيلم القصير "البطاطا" خلال شهر يناير.جاء ذلك بناء علي توجيهات معالى وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" بدعم الشباب السينمائيين.وفيلم "Potato" أو "البطاطا" قصة وإخراج: محمد البدرى، سيناريو وحوار: مروة مصطفى، مدير تصوير محمود على يوسف، مهندس ديكور عمر خالد،والفيلم من بطولة الفنانة القديرة لبنى ونس والفنان مختار رجب، الفنان كريم عبدالعليم والطفلة: سارة - والفنانة يمنى النجار.وتدور قصة الفيلم حول "لوحة تنطق بما فيها" أكلو البطاطا، هى لوحة لفان جوخ رسمت وظهرت للعالم عام 1885، ومنذ ذلك الوقت وهى - مثلها مثل أى لوحة فنية - تعرض لنا شكل فنى أو حدوتة معينة حتى جاءت اللحظة التى قررت اللوحة أن تنطق فتبوح لنا بأسرارها وخباياها.يذكر أن مجموعة عمل سينما الشباب بالمركز القومي للسينما تقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي.وتهدف إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستيه التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.وقال السيناريست محمد الباسوسي في وقت سابق إن المركز يسعى دائما للاهتمام بالشباب السينمائين وأن هناك الكثير ممن يحتاجون هذا الدعم وهذا ما سوف تقدمه مؤسسه السينما فى مصر متمثله فى المركز القومى للسينما وهذا حقهم الذى نسعى لتوفيره من خلال رؤيه واستراتيجية فنيه جديده تسعى نحو التطوير.