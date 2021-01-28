محافظ المنوفية يوجه بمتابعة دورية لأعمال التطوير بالمراكز والمدن

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة.و تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، أعمال الرصف بقرية جنزور وذلك للتأكد من تنفيذ كافة المواصفات الفنية والالتزام بمعايير الجودة طبقًا لأعمال الطرح، مضيفًا أنه جاري تجهيز شارع فرحات وبعض الشوارع المتفرعة بمدينة بركة السبع للبدء في أعمال الرصف، حيث تم وضع طبقة الأساس طبقًا للمواصفات والمقاييس الهندسية تمهيدًا لوضع الطبقة الاسفلتية وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية للمواطنينكما تابع رئيس مدينة سرس الليان أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع بورسعيد، وذلك في إطار رفع كفاءة الأرصفة وتطويرها والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وفي ذات السياق تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال تركيب البلدورات بشارع كمال النجار، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال الرصف بطريق كفر شبرابلولة – ميت ربيعة، وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بهدف تسهيل الحركة المرورية.كما تفقد رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي بطريق شبين الكوم – قويسنا، وكذا الجزيرة الوسطى بشارع طلعت حرب بداية من مجمع المواقف حتى الكوبرى العلوى بشبين الكوم.وفي قويسنا نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بشوارع قرية طه شبرا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بإزالة كافة الإشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.