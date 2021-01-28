لترشيد المياه.. تأهيل ترع سوهاج والوجه البحرى

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم والساعة، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.وواصلت الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال التبطين وتأهيل الترع، ومنها عملية تأهيل وتبطين ترعتى مجرور الأسيوطى، والشيخ سويف، حيث بلغ المنفذ 82.60%، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة فرع 2 بنى غالب، حيث بلغ إجمالى المنفذ 60.3%، كما تم البت المالى لعملية تأهيل 4 ترع بزمام الإدارة العامة لرى سوهاج وجار الإسناد، بجانب إعداد 3 عقود جديدة لعمليات تأهيل مجموعة من الترع بالوجه البحرى.من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قِبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.