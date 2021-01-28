كشف غموض اختطاف طفل وطلب مليون جنيه فدية في المنوفية

حرر قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، طالب من أيدي خاطفيه طلبوا فدية من أسرته مليون جنيه بالمنوفية، وأمكن ضبط المتهمين.تلقى مركز الشهداء بلاغا من مهندس 57 سنة ومُقيم دائرة المركز "بغياب نجلة طالب "15 سنة" عقب خروجه من مسكنهما وتلقيه اتصال هاتفي "باختطاف نجلة وطلب مبلغ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 متهمين (سائق وثلاثة عمال) مقيمين مدينة الشهداء دائرة المركز.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختبائهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة وتحرير المختطف من داخل حقيبتها.وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا أنه نظرًا لارتباط أحدهم بصلة قرابه بالمجنى عليه (نجل شقيقة) وعلمه بثراء والده فاتفق مع باقي المتهمين على اختطاف المجني عليه وطلب مبلغ الفدية واقتسامه فيما بينهم.وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا باستئجار سيارة واستدرج أحدهم المجنى عليه تليفونيا لمقابلته بمنطقة نائية، ولدى وصوله فاجئه أحدهم بالنزول من السيارة وتهديده بطبنجة صوت وأجبره باقي المتهمين على استقلال السيارة وهربوا به وقاموا بالاتصال بوالده ومساومته للحصول على مبلغ الفدية.وتم بإرشادهم ضبط السيارة والسلاح المستخدمين في ارتكاب الواقعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.