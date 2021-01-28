تركيا الثانية أوروبيًا في انتهاكات حرية الرأي والتعبير

احتلت تركيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأوروبية انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وفقا لإحصائية عام 2020 الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.وحسب تقرير لموقع «دويتش فيله» النسخة التركية، فإن الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا ورومانيا ضد حرية التعبير تساوي 75% من إجمالي الانتهاكات المرصودة في 2020.وتحتل روسيا المرتبة الأولى بـ13800 حالة انتهاك (22.4 %)، وفي المرتبة الثانية تركيا بإجمالي 11150 حالة انتهاك (18.1 %)، و10 آلاف و250 حالة في أوكرانيا (16.7 %)، و7 آلاف و700 حالة في رومانيا (12.5 %)، و3 آلاف و400 حالة في إيطاليا (5.5 %).