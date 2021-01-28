رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تتقدم 115 مركزًا بالتصنيف الإسبانى «ويبومتركس» 2021

الخميس 28/يناير/2021 - 01:00 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلنت جامعة طنطا، عن تقدم جامعة طنطا 115 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني لعام 2021 عن نسخة يوليو 2020 و262 مركزا عن نسخة يناير 2020 فى ذات التصنيف.

وأوضح نائب رئيس الحامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، أن جامعة طنطا حققت المركز 1645 عالميًا ضمن 12 آلاف جامعة طبقًا لنتائج النسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف، كما احتلت المركز الـ31 على المستوى الإفريقي ضمن 1907 جامعات، والمركز الـ39 عربيًا ضمن 1216 جامعة، وعلى المستوى المحلي حققت المركز العاشر بين 40 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

وأكدت الدكتورة دينا عبد الهادى مدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى تسير بخطى متلاحقة نحو تحقيق خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالبحوث العلمية والاستفادة المثلى من مخرجات البحوث العلمية التطبيقية بما يدعم خطة الدولة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها عربيًا ودوليا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«اختفاء وجثة طافية».. أسرة مريض كورونا بالسنبلاوين: فجعنا موته الغامض

الصور

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى