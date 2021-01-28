جامعة طنطا تتقدم 115 مركزًا بالتصنيف الإسبانى «ويبومتركس» 2021

أعلنت جامعة طنطا، عن تقدم جامعة طنطا 115 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني لعام 2021 عن نسخة يوليو 2020 و262 مركزا عن نسخة يناير 2020 فى ذات التصنيف.وأوضح نائب رئيس الحامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، أن جامعة طنطا حققت المركز 1645 عالميًا ضمن 12 آلاف جامعة طبقًا لنتائج النسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف، كما احتلت المركز الـ31 على المستوى الإفريقي ضمن 1907 جامعات، والمركز الـ39 عربيًا ضمن 1216 جامعة، وعلى المستوى المحلي حققت المركز العاشر بين 40 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.وأكدت الدكتورة دينا عبد الهادى مدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى تسير بخطى متلاحقة نحو تحقيق خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالبحوث العلمية والاستفادة المثلى من مخرجات البحوث العلمية التطبيقية بما يدعم خطة الدولة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها عربيًا ودوليا.