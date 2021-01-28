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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تمهيدا للاكتفاء الذاتي.. «الإسكندرية للبترول» تطور وحدة الهيدروجين

الخميس 28/يناير/2021 - 12:55 م
الإسكندرية للبترول
الإسكندرية للبترول
سيد ابراهيم
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انتهت شركة الإسكندرية للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من تغيير وتعبئة العامل المساعد بوحدة الهيدروجين بالشركة، بنجاح وحرفية ودون أي خطأ وكذلك تركيب المروحة الهوائية بعد اجتياز طريق طويل من التجارب والاختبارات للتأكد من صلاحيتها للعمل في وحدة خطيرة كوحدة الهيدروجين.

وأوضحت الشركة، أن تغيير العامل المساعد أدى إلى نتائج إيجابية وتحسن الإنتاج لوحدة الهيدروجين، مما سيؤدى ذلك إلى الاكتفاء الذاتي منه والاستغناء عن عملية شراء واستيراد الهيدروجين من الشركة، وذلك ضمن توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبرئاسة المهندس محمد صبحي عامر، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، وإشراف الكيميائي سلامة السنهوري، مدير عام الوحدات المساعدة ومجهودات جميع العاملين بالشركة.

وكان وزير البترول قد أكد خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية للبترول خلال يناير الجاري، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التوسعات الإنتاجية والاحلال والتجديد، وتطوير البنية الأساسية بمصفاتي تكرير شركتي العامرية والإسكندرية، دعمًا لتحقيق اهداف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك بالسوق المحلية، موجهًا بسرعة التنسيق مع شركات القطاع للانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الأعمال بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في التوقيتات المحددة.

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