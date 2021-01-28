بخار الماء يقتل ربة منزل أثناء الاستحمام في الجيزة

فارقت ربة منزل الحياة، نتيجة تعرضها لاختناق خلال استحمامها، بسبب استنشاقها بخار الماء الساخن، وحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل حمام شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال استحمامها بماء ساخن، تعرضت لاختناق، نتيجة استنشاقها بخار الماء.وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.