تطوير قرية البضائع يعزز الحركة التجارية إلى مطار برج العرب (خاص)

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي أنهت عمليات التطوير ورفع كفاءة قرية البضائع بالمطار، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة أسوة بكبريات القرى العالمية، في ظل الحركة التجارية "البضائع" المتزايدة خلال الأونة الأخيرة، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار تفشي وانتشار فيروس كوورنا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار برج العرب الدولي يشهد خلال الأونة الاخيرة زيادة في الرحلات الجوية التجارية "البضائع" الوافدة من مختلف الدول العربية والأوروبية، لنقل مئات المستلزمات الطبية والصناعية والمواد الخاص للحديد والسيراميك وغيرها، حيث استقبلت قرية البضائع بالمطارات مئات الأطنان من تلك البضائع عقب الانتهاء من عمليات التطوير والصيانة والتي أشادات بها جميع شركات الطيران الأجنبية والعربية.وأشارت إلى أن مطار برج العرب وقرية البضائع قد شهدا خلال الأونة الأخيرة تفتيشات من لجان فنية تابعة لمنظمات الطيران المدني العالمي، حيث أبدت سعادتها البالغة على تلك التطويرات التي تضاهي كبريات قرى البضائع بالمطارات العالمية، فضلًا عن الكواد البشرية التي تم تدريبها على أعلى مستوى بما يتوافق بالمستوى الدولي لحركة الشحن الجوي على مستوى العالم.وتابعت المصادر، أن السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي، تواصل تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لخروج البضائع بمرحلتي السفر والوصول، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للبضائع المصدرة والمستوردة، فضلا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير المستمرة لكافة مخازن القرية، تنفيذًا لتعليمات مسئولي الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران المدني.وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع خلال الفترة المستقبلية زيادة الرحلات التجارية والركابية إلى مطار برج العرب الدولي، خاصة بعد حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.