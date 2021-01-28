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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة أمريكية: علاج جديد لتحور كورونا بالأجسام المضادة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
هدير سند
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قالت شركة أدوية أمريكية، إن دواء جرى تطويره في المختبر عن طريق ما يعرف بأجسام مضادة، قد يكون ناجحا في العلاج من مرض "كوفيد 19" الذي ينجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة "ريجينيرون"، أن مزيجا من الأجسام المضادة يبدو ناجحا في علاج سلالتي كورونا المتحورتين، اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وقال علماء من الشركة وجامعة نيويورك في نيويورك، إن التجارب أكدت نجاحه هذه الأجسام المضادة في القضاء على السلالتين.

ولا تزال هذه النتائج في مرحلة أولية، لكنها قد تساعد مستقبلا على مواجهة الطفرات التي تظهر في فيروس كورونا وصارت تثير قلقا صحيا عارما، ولم يتم تجريب هذه الأجسام المضادة على السلالة التي ظهرت في البرازيل، لكن الباحثين يرجحون أن يكون الدواء ناجحا في تحييدها، فضلا عن خفض عدد الوفيات الناجمة عن المرض.

من جانبه قالت شركة "إيلي ليلي"، إن مزجها بين جسمين مضادين، أظهر نجاعة بين مصابي كورونا الأكثر عرضة ليعانوا أعراضا شديدة، موضحة أن العلاج استطاع أن يخفض احتمال دخول المستشفى وسط هؤلاء المصابين بنسبة 70 %، وهو الأمر أكدته النتائج الصادرة عن المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وأشارت إلى أن هذا العلاج قد يحمي المصاب بكورونا من الأعراض، كما يستطيع أيضا وقف تفشي العدوى في دور الرعاية.

وحصل عقارا شركتي "ريجينيرون" و"إيلي ليلي" على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل استخدامهما بشكل طارئ في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد.

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