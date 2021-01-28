التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل بالمنوفية

قال علي حامد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت خلال شهر ديسمبر الماضي، 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضرًا للمنشآت المخالفة.وأوضح وكيل المديرية أنه تم عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن 23 ندوة في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعى، والمرأة، والطفل.