إنقاذ شاب حاول الانتحار بسبب أزمة عاطفية بدمياط

حاول شاب الانتحار ظهر اليوم الخميس، حيث قام بإلقاء نفسه في نهر النيل أمام مسجد البحر، حيث فوجئ الأهالي بسقوطه في المياه.وتجمهر الأهالي وقاموا بإنقاذه، وتم إخراجه، وتبين أنه كان يمر بأزمة عاطفية تسببت في أزمة نفسية له حاول على إثرها التخلص من حياته منتحرًا.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.