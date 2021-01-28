محمد أنور يبدأ استعداداته لـ«إسعاف يونس 2» بعد «هابى نيو يير»

يستعد الفنان الشاب محمد أنور لتقديم عروض جديدة ضمن عروض مسرحية "هابي نيو يير" المقامة ضمن عروض مسرحيات كايرو شو، حيث يقام العرض القادم في الخامس من فبراير القادم.ويبدأ "أنور" التحضير للجزء الثاني من مسلسله الكوميدي "إسعاف يونس" لبدء تصويره خلال الفترة القادمة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأولى المنتهي خلال الأيام الماضية عبر منصة Watch It، والذي شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن ومحمود البزاوي وعبير صبري.ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثاني من 10 حلقات ويتبعه طاقم العمل بجزء ثالث من 10 حلقات أيضًا، وبعد العرض النهائي على المنصة يعاد عرضه على شاشات التليفزيون.