ضبط أدوية غير مرخصة بمركز للعلاج الطبيعى ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال المهم، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، حيث أشار إلى أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة.وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.وأسفرت الحملة عن ضبط مركز للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف "دون ترخيص" تديره طبيبة بيطرية بداخله أدوية غير مرخصة ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تأمين صحى، وتم تحرير محضر بالغلق للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.