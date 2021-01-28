دخان التدفئة يقتل اثنين أثناء نومهما في الهرم

لقي شخصان مصرعهما نتيجة تعرضهما للاختناق خلال نومهما، بعد إشعالهما النار للتدفئة بغرفة مغلقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقى العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد العثور على جثتين لشخصين داخل عقار سكني. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على شخصين مفارقي الحياة.تبين للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من خلال مناظرة الجثتين وإجراء التحريات، أنهما عاملان أشعلا النار بغرفة مغلقة للتدفئة، بسبب انخفاض درجة الحرارة، وتعرضا لاختناق خلال نومهما.تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.