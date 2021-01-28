تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى حجر كفر الدوار بلقاح كورونا

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن بدء مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار في أعمال تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى كفر الدوار بلقاح كورونا، تنفيذا لبروتوكول وزارة الصحة وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى انطلاق اليوم حملات تطعيم الأطقم الطبية بالبحيرة بلقاح كورونا حيث الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.وأشار، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن حملات تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا تأتي تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، والدكتور عماد حمدي، مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية.