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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

الخميس 28/يناير/2021 - 12:59 م
الطبيب وتميم يونس
الطبيب وتميم يونس
ندى حمدي
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أرسلت النيابة العامة الأدلة الفنية "مقاطع فيديو" والتي تم تحريزها من هاتف الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته في الدقي، إلى مصلحة المساعدات الفنية لفحصها وتفريغها.

وفي ذات السياق، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب قرار النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال الطبيب المتهم بالتحرش، وشهادة المجني عليهم ومقدمي البلاغات للوقوف على كافة الملابسات.

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات عقب مواجهة النيابة العامة له بشهادة المجني عليهم، وكذلك الأدلة الفنية التى تقدم بها المبلغون لا سيما الأدلة المتواجدة على هاتفه.

وقال الطبيب المتحرش، إنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، واعترف بارتكابه جرائم التحرش وهتك العرض ضد المتقدمين بالبلاغات ضده.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، نجحت في القبض على طبيب اتهمه فنانون بالتحرش بهم خلال علاجهم في عيادته.

وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط الطبيب بعد نشر عدة أكمنة وعدة مأموريات تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب، بعد التحقيق في بلاغين مقدمين من الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس.

وكان الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال.

واتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

وقال أبوالحسن: "تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلًا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد الطبيب المتهم بالتحرش".

وكان الفنان تميم يونس تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فجّر مفاجأة بإعلانه تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان.

وقال يونس، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، إن الواقعة حدثت حين كان عمره 22 سنة، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية، حيث ذهب بعدها إلى طبيب معروف لدى أسرة خطيبته وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له، لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب إلى الطبيب برفقة خطيبته التي انتظرت في الخارج، لافتًا الى أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وتحرش به، مؤكدًا أنه دفعه بعيدًا منه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بأنه تحت تأثير المخدر وأن الواقعة لم تحدث.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن رصدت المتهم في أحد الأماكن وأنهت رحلة هروبه التي استمرت عدة أشهر، بعد أن كشفها الممثل عباس أبوالحسن وتقدم ببلاغ إلى النائب العام وتبعه بلاغات من عدد من المجني عليهم، واستمعت نيابة الاستئناف إلى أقوال المجني عليهم.

وشرح المجني عليهم أمام النيابة العامة تفاصيل التحرش من قبل المتهم بهم خلال وجودهم داخل عيادته في الدقي، وأن المتهم كان يتحسس مناطق من أجسادهم في إشارة منه لدعوتهم لممارسة الشذوذ معه.

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