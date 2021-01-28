دلالتها الانخفاض التدريجي.. حصاد كورونا الإسبوعي (أرقام)



لا يخفي على أحد أن مصر أوشكت على الخروج من ذورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بسبب الانخفاض المتكرر والتدريجي الذي يحدث بشكل شبه يومي في أعداد الإصابات والوفيات المعلنة رسميًا من قبل وزارة الصحة.



ومنذ إسبوعين شهدت أعداد الإصابات والوفيات انخفاضا تدريجيا حتى كسرت حاجز الألف حالة يوميا، وباتت تسجل من 500 إلى 700 حالة فقط، وكذلك حالات الوفاة التي انخفضت من 50 إلى 40 حالة، مقابلها زيادة في حالات الشفاء.



وخلال الإسبوع الجاري كان الانخفاض الأكبر لأعداد الإصابات والوفيات منذ بداية الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وترصد "الدستور" الحصاد الإسبوعي الخاص بمعدلات انتشار الفيروس والأعداد الرسمية.

لا يخفي على أحد أن مصر أوشكت على الخروج من ذورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بسبب الانخفاض المتكرر والتدريجي الذي يحدث بشكل شبه يومي في أعداد الإصابات والوفيات المعلنة رسميًا من قبل وزارة الصحة.



ومنذ إسبوعين شهدت أعداد الإصابات والوفيات انخفاضا تدريجيا حتى كسرت حاجز الألف حالة يوميا، وباتت تسجل من 500 إلى 700 حالة فقط، وكذلك حالات الوفاة التي انخفضت من 50 إلى 40 حالة، مقابلها زيادة في حالات الشفاء.

لا يخفي على أحد أن مصر أوشكت على الخروج من ذورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بسبب الانخفاض المتكرر والتدريجي الذي يحدث بشكل شبه يومي في أعداد الإصابات والوفيات المعلنة رسميًا من قبل وزارة الصحة.ومنذ إسبوعين شهدت أعداد الإصابات والوفيات انخفاضا تدريجيا حتى كسرت حاجز الألف حالة يوميا، وباتت تسجل من 500 إلى 700 حالة فقط، وكذلك حالات الوفاة التي انخفضت من 50 إلى 40 حالة، مقابلها زيادة في حالات الشفاء.وخلال الإسبوع الجاري كان الانخفاض الأكبر لأعداد الإصابات والوفيات منذ بداية الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وترصد "الدستور" الحصاد الإسبوعي الخاص بمعدلات انتشار الفيروس والأعداد الرسمية.لا يخفي على أحد أن مصر أوشكت على الخروج من ذورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بسبب الانخفاض المتكرر والتدريجي الذي يحدث بشكل شبه يومي في أعداد الإصابات والوفيات المعلنة رسميًا من قبل وزارة الصحة.ومنذ إسبوعين شهدت أعداد الإصابات والوفيات انخفاضا تدريجيا حتى كسرت حاجز الألف حالة يوميا، وباتت تسجل من 500 إلى 700 حالة فقط، وكذلك حالات الوفاة التي انخفضت من 50 إلى 40 حالة، مقابلها زيادة في حالات الشفاء.

السبت

بدأ الإسبوع يوم السبت الماضي 23 يناير والذي سجلت فيه مصر إصابات بنحو 748 إصابة و52 حالة وفاة جديدة في ذلك اليوم، وبلغ إجمالي الإصابات 160 ألف و463 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 8853 حالة وفاة، و125 ألف و603 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وفي اليوم التالي سجلت الإصابات انخفاضًا طفيفًا بموجب 680 حالة إصابة فقط و49 حالة وفاة في ذلك اليوم، حتى أصبح إجمالي الإصابات 161 ألف و143 حالة، بينما الوفيات بلغت 8902 حالة وفاة، و126 و176 حالة شفاء منذ ظهور كورونا في مصر.

وفي يوم الإثنين الماضي 25 يناير، سجلت مصر 674 حالة إصابة جديدة و57 حالة وفاة، وأصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية جائحة فيروس كورونا 161 ألف و817 بينما الوفيات بلغت 8959 حالة وفاة، ووصلت حالات الشفاء إلى 126 ألف و497 حالة شفاء.

وفي يوم الثلاثاء واصلت أعداد الإصابات انخفاضها، مسجلة 669 حالة فقط و53 وفاة، وبذلك بلغت أعداد الإصابات 162 ألف و486 حالة إصابة، بينما الوفيات بلغت 9012 حالة وفاة منذ بدية الجائحة، وأخيرًا حالات الشفاء بلغت 127001 ألف حالة.

وفي يوم الأربعاء، سجلت مصر أعداد منخفضة للإصابة بكورونا بـ 643 حالة و55 وفاة، وبلغت بذلك حالات الإصابة إجمالية 163 ألف و129 حالة، بينما حالات الوفاة الإجمالية بلغت 9067 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى 127 ألف 433 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.