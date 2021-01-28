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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

دلالتها الانخفاض التدريجي.. حصاد كورونا الإسبوعي (أرقام)

الخميس 28/يناير/2021 - 02:02 م
كورونا
كورونا
سمر مدحت
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لا يخفي على أحد أن مصر أوشكت على الخروج من ذورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بسبب الانخفاض المتكرر والتدريجي الذي يحدث بشكل شبه يومي في أعداد الإصابات والوفيات المعلنة رسميًا من قبل وزارة الصحة.

ومنذ إسبوعين شهدت أعداد الإصابات والوفيات انخفاضا تدريجيا حتى كسرت حاجز الألف حالة يوميا، وباتت تسجل من 500 إلى 700 حالة فقط، وكذلك حالات الوفاة التي انخفضت من 50 إلى 40 حالة، مقابلها زيادة في حالات الشفاء.

وخلال الإسبوع الجاري كان الانخفاض الأكبر لأعداد الإصابات والوفيات منذ بداية الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وترصد "الدستور" الحصاد الإسبوعي الخاص بمعدلات انتشار الفيروس والأعداد الرسمية.
 لا يخفي على أحد أن مصر أوشكت على الخروج من ذورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بسبب الانخفاض المتكرر والتدريجي الذي يحدث بشكل شبه يومي في أعداد الإصابات والوفيات المعلنة رسميًا من قبل وزارة الصحة.

ومنذ إسبوعين شهدت أعداد الإصابات والوفيات انخفاضا تدريجيا حتى كسرت حاجز الألف حالة يوميا، وباتت تسجل من 500 إلى 700 حالة فقط، وكذلك حالات الوفاة التي انخفضت من 50 إلى 40 حالة، مقابلها زيادة في حالات الشفاء.
السبت
السبت
بدأ الإسبوع يوم السبت الماضي 23 يناير والذي سجلت فيه مصر إصابات بنحو 748 إصابة و52 حالة وفاة جديدة في ذلك اليوم، وبلغ إجمالي الإصابات 160 ألف و463 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 8853 حالة وفاة، و125 ألف و603 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.
دلالتها الانخفاض
وفي اليوم التالي سجلت الإصابات انخفاضًا طفيفًا بموجب 680 حالة إصابة فقط و49 حالة وفاة في ذلك اليوم، حتى أصبح إجمالي الإصابات 161 ألف و143 حالة، بينما الوفيات بلغت 8902 حالة وفاة، و126 و176 حالة شفاء منذ ظهور كورونا في مصر.
دلالتها الانخفاض
وفي يوم الإثنين الماضي 25 يناير، سجلت مصر 674 حالة إصابة جديدة و57 حالة وفاة، وأصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية جائحة فيروس كورونا 161 ألف و817 بينما الوفيات بلغت 8959 حالة وفاة، ووصلت حالات الشفاء إلى 126 ألف و497 حالة شفاء.
دلالتها الانخفاض
وفي يوم الثلاثاء واصلت أعداد الإصابات انخفاضها، مسجلة 669 حالة فقط و53 وفاة، وبذلك بلغت أعداد الإصابات 162 ألف و486 حالة إصابة، بينما الوفيات بلغت 9012 حالة وفاة منذ بدية الجائحة، وأخيرًا حالات الشفاء بلغت 127001 ألف حالة.
دلالتها الانخفاض
وفي يوم الأربعاء، سجلت مصر أعداد منخفضة للإصابة بكورونا بـ 643 حالة و55 وفاة، وبلغت بذلك حالات الإصابة إجمالية 163 ألف و129 حالة، بينما حالات الوفاة الإجمالية بلغت 9067 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى 127 ألف 433 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.
ومؤخرًا أعلنت إعلان وزارة الصحة انخفاض نسبة تردد حالات اشتباه الإصابة بكورونا على المستشفيات المخول لها الكشف عن المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا بمعدل 15% منذ بداية الموجة الثانية، وتقلص حالات الحجز بالمستشفيات بنسبة تقدر بنحو 10.5%.

كما شهدت العناية المركزة في أغلب المستشفيات انخفاضا يدل على انحسار معدل الانتشار، حيث أن حجز الحالات في العناية المركزة قل بنسبة 8%، ما أدى إلى بلوغ متوسط الشفاء زيادة بنسبة 5% منذ الموجة الثانية.

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 100 مليون و777 ألف إصابة منذ بداية الجائحة خلال ديسمبر 2019، بينما الوفيات وصلت إلى مليونى و164 ألف و126 حالة وفاة، وبلغ أعداد المتعافيين حول العالم نحو 72 مليون و786 ألف و191 حالة تعافي.

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