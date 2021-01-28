حبس المتهمين بسرقة ربة منزل وصدم زوجها أثناء الهروب بمصر الجديدة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس المتهمين بسرقة ربة منزل وصدم زوجها اثناء الهروب 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.كان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من موظف بمطار القاهرة مصاب بخلع في الكتف، وزوجته، بأنهما اثناء خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن ـ الماظة ـ دائرة القسم، فوجئا بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يد الزوجة وبداخلها هاتف محمول ومتعلقات شخصية، ما أدى لاصطدامها بالسيارة،وتبين انه بمطاردة المجني عليه المتهمين ومحاولة منعهم من الهروب، فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته المشار إليها، ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" ا.ا.ع" 36 سنة سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول و"م.ع.ع" 35 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما اثناء استقلالهما السيارة قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولي عليه، وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.