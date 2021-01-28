قطر تسجل 347 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 318 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و29 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 150280 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9738 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1374442 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 4618 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 163 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 145414 حالة.